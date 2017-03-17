Лавиолетт: победа над «Вашингтоном» придаст нам уверенности в будущем

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).«В последнее время мы провели много матчей с большим количеством голов. Все знают, что в плей-офф необходимо очень хорошо играть в обороне. И сегодня мы продемонстрировали, что способны надёжно действовать в защите против одной из ведущих команд лиги, и не позволили им создать много шансов. Уверен, это придаст нам уверенности в будущем», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.