Торторелла: я бы ошибся, если бы изменил линии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»после победы над «Флоридой Пантерз» (2:1) отметил, что защитник команды Джек Джонсон был не до конца здоров к началу игры, но смог справиться с проблемами.«Несколько минут у Джонсона были серьёзные проблемы. Но затем он нашёл свою игру и провёл несколько приёмов, избежав нарушения правил. Я собирался провести перестановки в линиях, но мы забили два гола, и я оставил всё как есть. Наверное, я бы ошибся, если бы изменил линии. Забавно, как порой всё складывается», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.