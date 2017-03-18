Малкин: мы близки с Кросби, он открытый и приятный парень

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»рассказал о своём отношении к«Мы близки с Кросби, он приятный парень. Бывает, что такие талантливые ребята ведут себя иначе, но он открыт, у него очень дружелюбная семья. Я очень рад, что познакомился с Сидом. Мы говорим о его жизни, о моей. Он всегда готов общаться.Пару раз были непростые моменты, я никак не мог забить, очень расстраивался. Он подошёл ко мне, сказал, чтобы я не огорчался, играл в свой хоккей. Кросби сказал, что команда мне поможет. Я стал играть лучше, потому что он поддержал меня. Он понимает, что ощущает хоккеист, который не может забить. Очень неприятно, теряешь уверенность. Сидни подошёл ко мне, мы поговорили. Молодец!» — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.