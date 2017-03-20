Кросби: я просто оказывался в нужном месте

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал свой хет-трик в ворота «Флориды Пантерз» (4:0).
«Иногда удаётся реализовать моменты, иногда – нет. Сегодня партнёры делали мне прекрасные передачи, создавали голевые ситуации, а я просто оказывался в нужном месте. Мы знаем, в какой турнирной ситуации находимся. Есть несколько команд, и все борются за первую позицию.
Каждый из нас хочет убедиться, что мы делаем всё возможное, в том числе и за тех ребят, кто сейчас отсутствует», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.