Да Коста: новый контракт с ЦСКА? Сейчас все мысли о домашнем чемпионате мира

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал выступление команды в сезоне и рассказал о своих планах. ЦСКА уступил во втором раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4 в серии.«Конечно, сезон для нас закончился не лучшим образом. Регулярный чемпионат прошёл очень хорошо, но в плей-офф всё что угодно может случиться. Мы просто не забивали, в этом были наши проблемы. Второй сезон подряд я пропустил много игр из-за травм, надеюсь, что это всё позади.Новый контракт с ЦСКА? Всё что угодно может случиться, я пока не знаю, сейчас все мысли о домашнем чемпионате мира. Это будет особенный турнир, уже и не вспомню, когда такое крупное хоккейное событие происходило во Франции. Надеюсь, что поможет популяризации хоккея», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Роман Соловьёв.