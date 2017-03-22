Архипов: я думаю, мы в равных условиях с «Магниткой»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов рассказал о подготовке команды к финальной серии Восточной конференции с «Магниткой».
«За счёт чего удалось уверенно победить в последней игре с «Авангардом»? Был запредельный настрой у всей команды. Думаю, большую роль уже не играли сочетания, хотя в новых сочетаниях мы сыграли неплохо. Результат есть, выиграли, очень рад.
Звено с Чибисовым и Ткачёвым? Вспомнили немного, почувствовали друг друга. Если продолжим так играть, всё нормально будет.
Как можно остановить тройку «Металлурга» Мозякин – Коварж – Зарипов? Остановить их, конечно, можно. Нужно играть дисциплинировано, не удаляться. Также надо постараться не дать им пространства, сразу их накрывать. Не давать вздохнуть, тогда всё будет нормально. Я думаю, мы в равных условиях. У них и другие звенья много забивают, что в том году, что в этом. Не скажу, что их другие звенья слабее, они тоже стараются, бьются, выполняют свою работу. И мы также будем биться.
Меньшинство? Мы всегда отрабатываем, несмотря на то, кто против нас играет: «Магнитка» или кто-то другой. Нам без разницы, – передаёт слова Архипова «БИЗНЕС Online».
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