А. Медведев: врачи колдуют над Войновым, надеюсь, что сможет сыграть в плей-офф

Член правления СКАпрокомментировал состояние защитникаи победу команды в первом матче финала Западной конференции над «Локомотивом» (5:4 ОТ).«Врачи колдуют, надеюсь, что Слава сможет сыграть в этом плей-офф. Первый матч серии всегда очень сложный. Ещё эта ситуация, когда у Коскинена порвался шнурок и вышел Шестёркин. Советую посмотреть эпизод, когда шайба задела его щиток, потом попала в две штанги и вылетела в поле. Не сыграй он в этом эпизоде, то исход мог бы быть другим. Это показывает насколько непредсказуем бывает хоккей. «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке, чего стоят две комбинации. Интересные игры ждут», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.