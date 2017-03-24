Беттмэн: клубы НХЛ не хотят отпускать игроков на ОИ, не получая от этого выгоды

Комиссар НХЛсообщил, что клубы НХЛ не собираются отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года, если не смогут извлечь из этого выгоду.«Если ничего не изменится, я не думаю, что мы будем участвовать. Если кто-то предложит что-то дельное, что-то, что ещё не было предложено, что привлечёт внимание клубов, чтобы они сказали: „Знаете, мы не хотим ехать, но в целом это стоит того“, тогда мы обдумаем это снова.Я не знаю, что это может быть за предложение. Но это что-то такое, с чем я могу ещё раз пойти к клубам, потому что сейчас они всецело выступают против Олимпиады.НХЛ не против Олимпиады, мы уже в пяти участвовали. Проблема в том, что клубы против приостановки чемпионата. Мы просто исчезаем на три недели февраля, когда у нас идут только баскетбольный и хоккейный чемпионаты. Не о чем делать программы на телевидении, не о чем писать на нашем сайте и в соцсетях, мы просто исчезаем. Не могу сказать, что Олимпиада приносит нам какую-то явную выгоду, по крайней мере здесь, в Северной Америке», — цитирует Беттмэна ESPN.