А. Медведев: вопрос со страховками для НХЛ на ОИ решён, они хотят больше рекламы

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал переговоры НХЛ по поводу участия в Олимпиаде-2018.
«Я всегда придерживаюсь точки зрения, что НХЛ играет в непонятно какую игру. Есть статистика не наша, а североамериканская, что в год Олимпиад, где бы они не проводились интерес к Кубку Стэнли был не чуть-чуть, а гораздо выше, чем в неолимпийские годы. Это больше зрителей, больше денег за трансляции, экономический интерес в Олимпиаде есть. Есть эгоизм клубов, но лига должна быть заинтересована в этом, тем более, что вопросы в чартерах и страховках решены. Собираюсь позвонить главе профсоюза господину Феру и спросить, что происходит, почему такие заявления. Если тактика переговорная, то понятно. Если хотят выстрелить в ногу, то это нанесёт ущерб и им. Очень надеюсь, что разум восторжествует.
Один из запросов: НХЛ хочет получить больше рекламного пространства, не платя МОК. Чтобы НХЛ была везде на рекламных носителях, как титульный спонсор. МОК никогда на это не пойдёт.
Мы знаем, что Овечкин сказал, что поедет в любом случае и за ним потянутся и другие, не только россияне. Есть игроки, которые считают, что Олимпиада – это главное соревнование четырёхлетия, а может и всей жизни», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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