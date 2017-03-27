Драйзайтль: играть с Макдэвидом легко, он хорош и невероятно быстр

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением об игре в одной тройке с«Играть с Коннором очень легко. Он невероятно быстр и всегда хочет получать шайбу. Даже не надо объяснять, как хорош Макдэвид. Это знают все. Надеюсь, у нас и дальше будет вместе получаться игра», — сказал Драйзайтль.Сам Макдэвид также выразил удовольствие от игры в одном звене с немцем: «Я наслаждаюсь игрой вместе с Леоном. Он один из самых любимых моих партнёров. Очень терпеливо и бережно обращается с шайбой. Всегда найдёт возможность найти тебя на площадке и отдать удобный пас точно на клюшку».