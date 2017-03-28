«Миннесота» вызовет нападающего Эрикссона Эка из Швеции

«Миннесота Уайлд» планирует вызвать нападающегоиз «Ферьестада», сообщает в своём «твиттере» обозреватель Star Tribune Майкл Руссо со ссылкой на главного тренера команды Брюса Будро.20-летний швед начал сезон в НХЛ, провёл девять матчей, за которые набрал 5 (2+3) очков, после чего «Миннесота» решила вернуть его в Швецию. На молодёжном чемпионате мира 2017 года он был капитаном сборной Швеции.Будро сообщил, что ещё не принял решения, где будет выступать молодой нападающий — в НХЛ или АХЛ. Если он сыграет ещё один матч за основную команду «Уайлд», его контракт вступит в силу. Эрикссон Эк может принять участие в плей-офф НХЛ.