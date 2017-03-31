Ткачёв: интерес из НХЛ ко мне есть, но решение буду принимать после ЧМ

Форвард «Ак Барса»после поражения в серии с магнитогорским «Металлургом» отметил игру голкипера соперников.«Очень здорово сыграл вратарь «Металлурга». Основная проблема была в нём. Он создавал нам большие проблемы, а когда не забиваешь, то победить сложно. По самоотдаче вопросов быть не может.В чём секрет Зарипова и Мозякина? У них здорово играет вся пятёрка, а не только они. Очень здорово помогают защитники, они лучше играют в пас, всё нацелено. Это действия всей пятёрки.У меня заканчивается контракт? По поводу будущего клуба пока сказать ничего не могу. Интерес из НХЛ есть, но буду смотреть, думать, взвешивать. Есть плюсы и там, и здесь. Решение приму не сейчас, уже после вызова в сборную России. Надеюсь, что попаду на чемпионат мира», — цитирует Ткачёва «Спорт Бизнес Online».