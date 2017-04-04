Давыдов: Овечкин сделал патриотический шаг, но ещё не ясно, поедет ли он на ОИ

Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионпрокомментировал заявлениео готовности поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет НХЛ.«Это патриотический шаг от легендарного нашего хоккеиста, но насколько он будет возможен, мы узнаем с вами чуть позднее. Этот вопрос должен быть оговорён со всех сторон. Для нашей команды было бы здорово, если бы Овечкин в качестве капитана сборной поехал на Олимпийские игры. Но как это отразится на дальнейшем пребывании Александра в НХЛ, пока затрудняюсь сказать.Конечно, я, как и многие динамовцы, мечтаю увидеть воспитанника бело-голубых Овечкина в нашей команде. Это дорого стоит. Только Александр может дать ответ на вопрос, готов ли ради Олимпиады уехать из НХЛ и вернуться на родину», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.