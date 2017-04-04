Каюмов: в матче с Чехией были сплочённым коллективом с первых секунд

Нападающий молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над Чехией на Турнире пяти наций (2:0).«По сравнению с предыдущими матчами скорректировали игру в средней зоне. Тренеры подсказали, как правильно располагаться на площадке. В зоне атаки добавили в катании, стали больше использовать защитников, поэтому стало больше угроз воротам соперника. Ну и, конечно, победить помог правильный настрой. Были сплочённым коллективом с первых секунд.Во второй половине наша игра немного сломалась из-за ненужных удалений, были непростые отрезки, в которых нас выручил вратарь. Завтра будет четвёртый матч за четыре дня, но не думаю, что это станет проблемой. Очень внимательно относимся к процессу восстановления. Отдыхаем, ходим на процедуры», — цитирует Каюмова пресс-служба ФХР.