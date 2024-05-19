Юный болельщик предложил Бедарду фруктовые батончики в обмен на клюшку на матче ЧМ

В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч группового этапа чемпионата мира — 2024, в котором сборная Канады играет с командой Швейцарии.
На данный момент идёт первый период, счёт в матче 1:1.
На трибуне «О2 Арены» был замечен юный чешский болельщик с забавным плакатом, к которому были прикреплены два фруктовых батончика и написано обращение к звёздному молодому нападающему «кленовых листьев» Коннору Бедарду.
«Коннор, пожалуйста, возьми это [батончики]. Дай мне свою карточку или клюшку. Спасибо. Удачи», — гласило обращение на плакате.
Фото: Пресс-служба Федерации хоккея Канады
Всего на этом турнире, не считая проходящего в данный момент матча, на счету 18-летнего Бедарда 6 (5+1) очков в пяти играх.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Известные дети спортсменов: