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Юный болельщик предложил Бедарду фруктовые батончики в обмен на клюшку на матче ЧМ

В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч группового этапа чемпионата мира — 2024, в котором сборная Канады играет с командой Швейцарии.

На данный момент идёт первый период, счёт в матче 1:1.

На трибуне «О2 Арены» был замечен юный чешский болельщик с забавным плакатом, к которому были прикреплены два фруктовых батончика и написано обращение к звёздному молодому нападающему «кленовых листьев» Коннору Бедарду.

«Коннор, пожалуйста, возьми это [батончики]. Дай мне свою карточку или клюшку. Спасибо. Удачи», — гласило обращение на плакате.

Фото: Пресс-служба Федерации хоккея Канады

Всего на этом турнире, не считая проходящего в данный момент матча, на счету 18-летнего Бедарда 6 (5+1) очков в пяти играх.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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