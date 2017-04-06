«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» — с «Монреалем» в Кубке Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет против «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли от Восточной конференции, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Монреаль» досрочно выиграл Атлантический дивизион, а «Рейнджерс» попали в плей-офф как обладатели wild card от Востока. «Коламбус» на данный момент отстаёт от «Питтсбурга» на три очка в споре за преимущество своей площадки. Командам осталось провести по три матча регулярного первенства.
Матчи плей-офф стартуют 12 апреля.