Торторелла: «Питтсбург» в первых матчах серии будет под большим давлением

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал тот факт, что его команде придётся начинать серию первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» в гостях. «Питтсбург» и «Коламбус» встретятся в плей-офф во второй раз в истории. В 2014 году серию первого раунда выиграли «пингвины» – 4-2.«Домашнее преимущество будет только в седьмом матче. Мне нравится начинать в гостях. Думаю, что в первых играх на домашнюю команду будет оказываться большое давление», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.