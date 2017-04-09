«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров набрал 2 очка

«Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме переиграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2 в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде счёт открыл «Детройт» благодаря голу Франса Нильсена (11-я минута). Во второй двадцатиминутке за «Монреаль» отличился Натан Больё (25, в большинстве), затем Дилан Ларкин сделал счёт 2:1 в пользу «Ред Уингз» (33), а в концовке периода Арттури Лехконен после передачи Никиты Нестерова забил за «Канадиенс». В овертайме рещающую шайбу записал на своё имя Алекс Гальченюк — ему вновь ассистировал Нестеров.
Российские хоккеисты «Монреаля» Александр Радулов, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Щербак участия в матче не принимали. Защитник «Канадиенс» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут.
«Монреаль» лидирует в Атлантическом дивизионе, а Детройт располагается на предпоследнем месте в Восточном дивизионе.