Торторелла: сегодня я горжусь «Коламбусом», многое у нас получалось

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»подвёл итоги после поражения во втором матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (1:4, 0-2 в серии).«У «Коламбуса» многое получалось так, как нам и хотелось. Сегодня я горжусь командой. Горжусь тем, как игроки себя вели, как они делали всё то, о чём их просили.Мы встретимся с ребятами завтра, залижем боевые раны и снова будем биться», – приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.