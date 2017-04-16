Фанёф: этот гол — самый важный из всех, что я забивал

Защитник «Оттава Сенаторз»поделился эмоциями от своего гола во втором матче серии с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 1-1).«В плей-офф многое зависит от импульса, толчка, попыток найти способ разогнать свою игру. Этот гол — самый важный из всех, что я забивал. Мне приятно сделать это здесь, на глазах у наших болельщиков. Я играл в НХЛ 12 сезонов, и это моя первая победа в овертайме в матче плей-офф. Потрясающие ощущения», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.