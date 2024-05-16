Тренером вратарей «Металлурга» назначен бывший голкипер Василий Кошечкин

Тренером вратарей «Металлурга» назначен бывший голкипер клуба Василий Кошечкин, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Василий Кошечкин сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей – 555 из них в «Металлурге». В регулярных чемпионатах КХЛ Василий отыграл за магнитогорскую команду 428 игр, 49 из которых на «ноль» и одержал 216 побед. В плей-офф Кошечкин провёл за «Металлург» 127 игр и одержал 76 побед, отыграв в общей сложности 7439 минуты на льду. В играх на вылет в активе голкипера 13 «сухих» матчей.

С «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряных медали чемпионата страны, а ещё дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Также Василий становился серебряным призёром чемпионата России 2005 года и бронзовым призёром чемпионата России 2004 года в составе тольяттинской «Лады».

Будучи игроком «Металлурга», Василий Кошечкин стал олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане. Также на мировом уровне Василий стал чемпионом мира 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира — 2010 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2007.