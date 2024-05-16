Макар установил уникальное достижение в истории франшизы «Колорадо» в матчах плей-офф НХЛ

Защитник «Колорадо» Кейл Макар стал автором дубля в пятом матче серии с «Далласом» (5:3) и установил уникальное достижение в истории франшизы «Колорадо»/«Квебек Нордикс» в матчах плей-офф НХЛ.

Макар стал первым защитником в истории франшизы, забившим несколько победных голов в матчах, где, в случае поражения, команда вылетала бы из плей-офф НХЛ. Игрок обороны уже забивал победный гол в шестой игре второго раунда плей-офф серии с «Далласом» (4:1) в 2020 году.

На сегодняшний день на счету Макара 79 (21+58) очков в 71 игре плей-офф НХЛ. В среднем он набирает по 1,11 очка за игру. По этому показателю среди защитников в истории НХЛ, сыгравших не менее 70 матчей, он уступает лишь легендарному Бобби Орру (1.24).