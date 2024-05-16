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Макар установил уникальное достижение в истории франшизы «Колорадо» в матчах плей-офф НХЛ

Макар установил уникальное достижение в истории франшизы «Колорадо» в матчах плей-офф НХЛ
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар стал автором дубля в пятом матче серии с «Далласом» (5:3) и установил уникальное достижение в истории франшизы «Колорадо»/«Квебек Нордикс» в матчах плей-офф НХЛ.

Макар стал первым защитником в истории франшизы, забившим несколько победных голов в матчах, где, в случае поражения, команда вылетала бы из плей-офф НХЛ. Игрок обороны уже забивал победный гол в шестой игре второго раунда плей-офф серии с «Далласом» (4:1) в 2020 году.

На сегодняшний день на счету Макара 79 (21+58) очков в 71 игре плей-офф НХЛ. В среднем он набирает по 1,11 очка за игру. По этому показателю среди защитников в истории НХЛ, сыгравших не менее 70 матчей, он уступает лишь легендарному Бобби Орру (1.24).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    
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