«Чувствую себя уверенно в команде». Георгиев оценил победу над «Далласом» в пятом матче

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев оценил победу в пятом матче серии с «Далласом» (5:3), по ходу которого хоккеисты «Эвеланш» дважды уступали в счёте. «Колорадо» сократил счёт в серии 2-3.

«Я чувствую, что в регулярном сезоне и даже в этом плей-офф мы находили хорошие способы вернуться и выиграть матчи, когда мы проигрывали в счёте. Я чувствую себя уверенно в нашей команде. Мы должны проходить каждую игру серии по одной смене за раз. Если мы сыграем полные 60 минут, не имеет значения, забьют ли они первыми или забьём мы, главное, чтобы мы играли от начала до конца матча», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь на 18 мая на домашней площадке «Колорадо Эвеланш».