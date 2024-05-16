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Александр Судницин официально назначен старшим тренером вратарей «Металлурга»

Александр Судницин официально назначен старшим тренером вратарей «Металлурга»
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Александр Судницин официально назначен старшим тренером вратарей «Металлурга», сообщает пресс-служба клуба. Уже по ходу прошедшего сезона в январе бывший голкипер присоединился к тренерскому штабу магнитогорского клуба.

В прошедшем сезоне 36-летний голкипер провёл за «Металлург» пять матчей с процентом отражённых бросков 89%. Всего в КХЛ Судницын провёл 282 матча с процентом отражённых бросков 91,8%.

Александр Судницин – воспитанник красноярской школы хоккея. В сезоне-2022/2023 голкипер защищал цвета «Нефтехимика». Александр сыграл 23 матча, в которых одержал 10 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. В розыгрыше Кубка Гагарина 35-летний вратарь провёл три матча, одержав одну победу. Судницин в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в составе «Локомотива».

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