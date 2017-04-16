Маклеллан: когда я думаю о Кассиане, мне вспоминается Даррен Маккарти

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан сравнил нападающего Зака Кассиана с легендарным хоккеистом Дарреном Маккарти.
«Не знаю, можно ли сравнивать частную жизнь людей — все мы разные, — но мне вспоминается Даррен Маккарти. Болельщики его любили. У него были свои сложности, но он разобрался с ними, вернулся и выиграл Кубок Стэнли. Кассиан важен команде не только как игрок. Его пример вдохновляет всех, когда люди вспоминают, через что он прошёл. Он многое значит для партнёров. Ему помогают. Нам повезло, что у нас такая команда, которая поддерживает таких людей».