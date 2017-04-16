Лавиолетт: не ожидали, что «Нэшвилл» так удачно начнёт серию с «Чикаго»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз»отметил, что не ожидал такого начала серии с «Чикаго Блэкхоукс» (2-0 в серии).«Естественно, мы не планировали, что так хорошо начнём эту серию. У «Чикаго» отличная команда, вы все это знаете. Даже не знаю, что сказать.Они выиграли три кубка за шесть лет, это успешный клуб. Игроки «Чикаго» знают, на что они способны. У них отличный тренер.Мы не планировали приехать в Чикаго, провести эти матчи и уехать, сказав: «Да, такое ожидалось, что мы выиграем оба матча на выезде». Но мои парни проделали отличную работу в этих встречах», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.