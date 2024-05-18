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Дания — Швейцария, результат матча 18 мая 2024, счёт 0:8, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швейцарии разгромила команду Дании, забросив восемь безответных шайб
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Дании и Швейцарии. Победу со счётом 8:0 одержала швейцарская команда.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 8
Швейцария
0:1 Хишир (Фиала, Йози) – 04:10     0:2 Йози – 17:15     0:3 Фиала (Амбюль, Хишир) – 20:39 (pp)     0:4 Фиала (Хишир) – 23:58     0:5 Зентелер (Симьон) – 33:43     0:6 Тюркауф – 42:49 (sh)     0:7 Берчи (Шерве, Тюркауф) – 45:26     0:8 Шерве (Берчи, Кукан) – 54:18    

На пятой минуте первого периода Нико Хишир с передач Кевина Фиалы и Романа Йози открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Йози удвоил преимущество сборной Швейцарии.

На 39-й секунде второго периода Кевин Фиала с передач Андреса Амбюля и Нико Хишира сделал счёт 3:0. Через три минуты Кевин Фиала с передачи Нико Хишира оформил дубль, сделав счёт 4:0. На 14-й минуте периода Свен Зентелер с передачи Дарио Симьона довёл счёт до разгромного.

В начале третьего игрового отрезка Кэлвин Тюркауф и Кристоф Берчи забросили шестую и седьмую шайбу сборной Швейцарии соответственно. На 15-й минуте периода Тристан Шерве с передачи Кристофа Берчи установил окончательный счёт во встрече.

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