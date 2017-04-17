А.Белов: КХЛ нужно начать жёстко реагировать на критику судейства

Защитник СКАпорассуждал на тему судейства в плей-офф КХЛ. Питерская команда выиграла Кубок Гагарина, проиграв во всех сериях плей-офф всего два матча.«Думаю, нашей лиге, не в обиду её руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жёстко реагировать на такие проявления, как постоянные обращения по поводу судейства.Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве – как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши», – сказал Белов.