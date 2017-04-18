Торторелла: хочу, чтобы после матча «Коламбус» включил музыку и гордился собой

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал, что ждёт от четвёртого матча серии с «Питтсбург Пингвинз», который может стать для его команды последним. Счёт в серии — 0-3.

«Чтобы отыграться со счёта 0-3, надо произвести радикальные изменения, вроде смены вратаря или новой системы игры? Это всё полная чушь. Игра не такая сложная. Знаете, что мы думаем? Я только что сказал об этом игрокам. Я хочу, чтобы они смогли включить музыку после сегодняшей игры. Всё, что нас заботит, — чтобы мы были довольны собой после матча. А после этого будем беспокоиться о наших шансах отыграться. Мы даже не смотрим на счёт 0-3. Наша команда здорово играет в этом году и сильно выросла. Я не хочу, чтобы ребята ушли сегодня, не насладившись победой в матче плей-офф. А после этого будем говорить, что нам надо делать дальше. Они ставят свою дурацкую музыку в раздевалке после игры. Я хочу, чтобы сегодня они могли это сделать и гордились собой», — цитирует Тортореллу журналист TribLive Джонатан Бомбулай.