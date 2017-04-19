Торторелла: хотел, чтобы «Коламбус» понял, каково это — выиграть матч плей-офф

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (5:4). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».

«Я хотел, чтобы они поняли, каково выигрывать матч в плей-офф этой командой. Они это сделали. Самое главное, что мы, немного сдав, в концовке прибавили и забили. Когда они сократили отставание, мы ответили отличной сменой и забили гол», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Пятый матч серии состоится на льду «Питтсбурга» 21 апреля.