Будро: не так и много нужно для того, чтобы перевернуть серию с «Блюз»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро поделился ожиданиями от четвёртого матча серии с «Сент-Луиз Блюз». Команда уступает в серии со счётом 0-3.

«В среду для «Миннесоты» будет седьмая игра в серии. Именно с таким настроем мы обязаны подойти к этой встрече. Будем фокусироваться на одном матче и отбросим в сторону долгосрочные перспективы. Не думаю, что нам так уж много необходимо менять в игре. Если исправить несколько недочётов, то всё будет возможно в этом противостоянии.

Верю ли я, что можно вернуться с 0-3 в серии? Конечно, верю. У меня нет другого ответа на этот вопрос. Разным командам удавалось сделать это, так что здесь нет ничего нереального. На самом деле не так и много нужно для того, чтобы перевернуть серию. Если выиграем в среду, то получим положительный заряд на дальнейшие матчи», – сказал Будро.