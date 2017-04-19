Андерсен: в «Торонто» все бьются за себя и за партнёра

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен высказался о развитии серии с «Вашингтон Кэпиталз». Канадская команда ведёт в серии со счётом 2-1.

«Несомненно, с каждым матчем растёт наша уверенность в собственных силах. Когда вы выигрываете такие встречи, это неизбежно. Дело тут не только в том, что игра была очень плотной, но и в том, что мы смогли дважды вернуться в игру, проигрывая две шайбы.

«Вашингтон» вышел на площадку с гораздо большей агрессией, но мы не развалились и показали характер. В защите мы играли неплохо на протяжении всего сезона, так что я не удивлён, что после всех травм и перестановок команда по-прежнему в порядке.

Мы все верим друг в друга, и эта вера в конечном итоге даёт результат. В «Торонто» все бьются за себя и за партнёра, и это не поменяется», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.