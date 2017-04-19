Форварду «Ойлерз» Драйзайтлю сегодня предстоит слушание за колющий удар

Сегодня состоится дисциплинарное слушание по делу нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

На слушании будет определено, как будет наказан 21-летний хоккеист за колющий удар клюшкой нападающего «Сан-Хосе» Криса Тирни в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли—2017 (2-2). Немецкий хоккеист получил матч-штраф за колющий удар. Нападающий «Шаркс» из-за боли ушёл в раздевалку, но в третьем периоде вернулся на лёд.



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