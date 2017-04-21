Панарин: я не смог помочь «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда проиграла серию со счётом 0-4. При этом соперник «Чикаго» впервые в своей истории выиграл кубковую серию всухую.

«Мы не могли хорошо контролировать шайбу. Соперник же смог взять её под контроль. В первых двух играх у меня не было много шансов. В четверг вечером всё было иначе, но я не смог помочь команде», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.