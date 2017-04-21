Источник: матчи ЧМ-2017 на Первом канале будет комментировать не Гусев, а Кузмак

Первый канал на время чемпионата мира по хоккею 2017 года, который пройдёт с 5 по 21 мая во Франции и Германии, пригласил на работу в качестве комментатора Александра Кузмака, а Виктор Гусев обслуживать матчи сборной России не будет. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источники.

Ранее Кузмак был пресс-секретарём хоккейной сборной, работал на нескольких спортивных теле- и радиоканалах, а в последнее время комментировал матчи НХЛ. Для работы на Первом канале Кузмак будет привлечён впервые. Пару ему должен составить традиционно работающий на крупных спортивных турнирах Андрей Голованов.

Новостной портал сообщает, что Кузмак подтвердил, что будет работать на Первом во время чемпионата мира.