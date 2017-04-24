Миронов: сезон получился для меня очень скомканным, «Динамо» не выиграло Кубок

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги сезона. Команда вылетела во втором раунде плей-офф.

«Свой сезон оцениваю как плохой. Было очень много травм, поэтому удалось провести не так много игр, как хотелось, и сезон получился для меня очень скомканным. У команды что-то было хорошо, что-то не очень. Конечно, нам всем хотелось пройти дальше, выиграть Кубок и поднять его над головой, но сделать этого не получилось. Но моя задача — играть в хоккей и выигрывать каждый матч, а оценивают и анализируют пусть другие.

Что помешало «Динамо» бороться дальше? Нам не хватило побед в играх. Были матчи, в которых надо было реализовывать моменты, и тогда всё сложилось бы по-другому. Не реализовали мы — реализовал соперник, в итоге нам забили больше шайб, и мы проиграли матчи, поэтому и не прошли дальше. Всё зависело от нас. С кем сложнее всего было играть? В сезоне я провёл не так много игр, поэтому мне сложно оценивать. Каждая команда индивидуальна: СКА — более мастеровиты, более техничны, «Торпедо» делает упор на давление, на силовой хоккей, на борьбу. Так что со всеми по-своему тяжело.

Отпуск? Сейчас у меня в планах сборная и подготовка к чемпионату мира — буду готовиться. Так что насчёт отпуска пока даже не задумывался. Ближайшая задача — попасть на чемпионат. Да я и в отпуске всегда тренируюсь и немало, обязательно буду заниматься и в этом году.

Я всегда говорил, что у нас лучшие болельщики — даже на выездных матчах чувствуешь себя как дома, что уж говорить о домашних. Болельщики — это шестой и даже седьмой игрок у нас на льду. Желаю всем хорошо отдохнуть, подготовиться к новому сезону, запастись нервами, валидолом и продолжать болеть и переживать за нас. Не забывайте, что «Одна жизнь — одна команда!», — цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.