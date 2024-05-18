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Макар выдал 5-й результат среди защитников в истории НХЛ по скорости набора 80 очков в ПО

Макар выдал 5-й результат среди защитников в истории НХЛ по скорости набора 80 очков в ПО
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В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
1 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Рантанен (Друен, Макар) – 25:48 (5x4)     1:1 Бенн (Дадонов, Сегин) – 41:56 (5x5)    

Защитник хозяев Кейл Макар отметился к этой минуте результативной передачей.

Таким образом, это очко стало 80-м для 25-летнего канадца за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось всего 72 матча, что является пятым по скорости показателем среди защитников в истории Кубка Стэнли. Быстрее Макара отметку в 80 очков в плей-офф преодолели Бобби Орр (66 матчей), Пол Коффи (67), Брайан Литч (70) и Эл Макиннис (71).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макара, с учётом этой игры, 15 (5+10) очков в 11 встречах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».

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