Макдэвид: «Ойлерз» показали, что намного более зрелая команда, чем многие думают

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда выиграла серию со счётом 4-2. «Нефтяники» вышли в плей-офф впервые с 2006 года. Тогда команда дошла до финала плей-офф.

«Непросто вести в счёте две шайбы, а за семь минут до конца позволить сопернику отыграть один гол. Была стрессовая ситуация. Я считаю, что мы намного более зрелая команда, чем многие думают, и мы это показали», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.