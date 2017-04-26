Берчи из «Ванкувера», Андригетто из «Колорадо» не сыграют за швейцарцев на ЧМ

Два хоккеиста клубов Национальной хоккейной лиги не сыграют за сборную Швейцарии на чемпионате мира. Речь идёт о нападающем «Ванкувер Кэнакс» Свене Берчи и форварде «Колорадо Эвеланш» Свене Андригетто.

Берчи в сезоне-2016/17 провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 68 матчей и набрал в них 35 (18+17) очков при показателе полезности «-6» и восьми минутах штрафа. Андригетто суммарно провёл в НХЛ 46 матчей за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш» — набрал в них 24 (7+17) очка. В Американской хоккейной лиге хоккеист набрал 22 (8+14) очков в 20 матчах.