Айзерман: после чемпионата мира мы разберёмся в ситуации с Кучеровым

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман пообещал разобраться в ситуации с российским легионером клуба Никитой Кучеровым, который подверг критике действия своих одноклубников и тренера.

«Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, – это сесть и поговорить с Никитой, узнать, что он думает. Не буду комментировать переводные статьи из России, не буду разбираться, что в них правда. Конечно, жду нашего разговора с Кучеровым, но поднимать шум вокруг этого вопроса не буду.

Кучеров – отличный игрок и отличный товарищ по команде. После чемпионата мира мы во всем разберёмся», – приводит слова Айзермана Tampa Bay Times.