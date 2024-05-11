«Эдмонтон» перебросал «Ванкувер» 15-2 в третьем периоде второго матча серии Кубка Стэнли

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 3:3.

В третьем периоде «нефтяники», которые вышли на него, уступая в счёте 2:3, обрушили целый шквал атак на ворота своих соперников, нанеся 15 бросков в створ против всего двух у хозяев. Тем не менее конвертировать такое подавляющее преимущество удалось всего в один гол, автором которого стал Коннор Макдэвид.

Отметим, что одной из шайб в составе «Ванкувера» в этом матче отметился российский защитник Никита Задоров.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».