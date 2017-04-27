Драйзайтль: Макдэвид настолько хорош, что соперники всё время его опекают

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 4 (1+3) очка в первом матче полуфинала Западной конференции с «Анахайм Дакс» (5, 1-0), поделился впечатлениями от игры.

«У любого есть команда, с которой ему нравится играть. В первых двух периодах я особо ничего не сделал. Конечно, чтобы набирать очки, время от времени нужны удачные отскоки. Все в команде должны вносить свой вклад, и в этом плей-офф у нас это пока получается. Защитники забивают важные голы, игроки низших звеньев — кто угодно. Пока у нас всё хорошо.

Коннор настолько хорош, что его опекают в каждом матче. Соперники постоянно катаются рядом с ним, не желая, чтобы он касался шайбы. Я бы тоже не хотел, если бы играл против него.

Этой победой мы не выиграли серию. Мы можем сегодня попраздновать, мы заслужили победу, но в следующем матче битва продолжится", — приводятся слова Драйзайтля на официальном сайте НХЛ.