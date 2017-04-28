Горохов намерен стать депутатом в Ярославле

Чемпион России, обладатель Кубка Гагарина Илья Горохов принял решение стать депутатом. Он подал документы на участие в предварительном народном голосовании по выборам в муниципалитет Ярославля. Горохов намерен избираться в Заволжском районе. Илья Горохов коренной ярославец. В 2017 году закончил карьеру хоккеиста. В настоящее время зарегистрировано 94 участника. Предварительное голосование пройдёт 28 мая.

«Считаю, что готов и могу помочь области и городу. Будем работать на улучшение. Обязательно буду участвовать в дебатах, не буду отлынивать. Мне есть что сказать», — сказал Горохов в эфире ярославского телеканала.

Видео также доступно на официальном канале ярославского телеканала в YouTube

