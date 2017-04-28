Кевин Фиала встал на ноги после перелома бедра и восстановится через 4-6 месяцев

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала, получивший травму в первом матче полуфинала Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1-0 в серии), вернётся с командой в Нэшвилл после окончания второго матча серии плей-офф.

20-летний хоккеист сломал бедренную кость, когда врезался в борт после столкновения с защитником «Сент-Луиса» Робертом Бортуццо. Он успешно перенёс операцию и по разрешению врачей уже начал ходить, как сообщает Sportsnet. Срок его восстановления составит от четырёх до шести месяцев.