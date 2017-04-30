Ринне: трудно побеждать каждый вечер, когда против тебя играют лучшие клубы

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне подвёл итоги после поражения своей команды во втором матче серии плей-офф второго раунда с «Сент Луис Блюз» со счётом 2:3 (1-1 в серии).



«Трудно выигрывать каждый вечер, когда тебе противостоят лучшие команды лиги. „Сент-Луис“ был хорош, они здорово начали матч. Мы же налетели на неприятности с удалениями, хоть затем и бились, и характер показали, как делали это уже столько раз. Жаль, конечно, что пропустили два раза в третьем периоде. Вынесем из случившегося весь имеющийся позитив и двинемся дальше. Здорово, что возвращаемся домой и следующие две игры проведём перед своими болельщиками», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.