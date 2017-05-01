Сафронов: Ерёменко и Тарасов продолжают сотрудничество с «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов сообщил, что вратарь Александр Ерёменко и форвард Даниил Тарасов останутся в команде.

«Вратарь Александр Ерёменко и нападающий Даниил Тарасов остаются в команде, мы продолжаем с ними сотрудничество. С ними всё хорошо, контракты продлены», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 Ерёменко провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, коэффициент надёжности 1,29, процент отражённых бросков 95. В плей-офф на счету игрока 10 матчей, 1,93 пропущенных шайбы в среднем за игру и 92,8% отражённых бросков.

На счету Тарасова 7 (5+2) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В плей-офф хоккеист провёл 9 матчей и набрал в них 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».