Куниц — о травме Кросби: думал, такого в НХЛ больше не происходит, но ошибался

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц прокомментировал травму партнёра - Сидни Кросби, который не сыграет в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» из-за сотрясения мозга.

«Достаточно посмотреть эпизод один раз, чтобы увидеть, что случилось. Думаю, дальше нужно изучить, насколько сознательно всё это было сделано, когда парень берёт и наносит удар в лицо. Думал, такого в НХЛ больше не происходит, но ошибался», — приводит слова Куница «Американский спорт».

Видео эпизода, в котором Кросби получил травму, можно посмотреть на YouTube.