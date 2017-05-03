«Детройт» подписал контракт с вратарём Маховски

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта новичка с чешским вратарём Матеем Маховски. Об этом сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. 23-летний чешский игрок ранее не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне новичок американской команды выступал в чешской лиге за «Пльзень». В 46 матчах регулярного чемпионата он отразил 92,5% бросков при 2,25 пропущенного гола в среднем за игру.