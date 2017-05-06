Ринне: выход в финал конференции стал бы для «Нэшвилла» большим достижением

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями от пятого матча серии с «Сент-Луис Блюз», в которой его команда ведёт со счётом 3-1. «Хищники» могут впервые в истории выйти в финал конференции.

«Об этом слишком легко начать мечтать раньше времени, но слишком сложно этого не делать. Это стало бы большущим свершением и для клуба, и для нас, и для города в целом. Любой, кто бывал здесь и видел наших болельщиков, знает, какие они потрясающие и как они изголодались в ожидании нашего успеха. Так же как и мы сами. Мы постоянно повторяем это, но следующий матч действительно будет для нас важнейшим в сезоне», — приводятся слова Ринне на официальном сайте НХЛ.