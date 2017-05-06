Защитник Георгий Мишарин перешёл в «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал двухлетний контракт с защитником Георгием Мишариным, информирует официальный сайт команды. В прошедшем сезоне Мишарин выступал за «Сибирь», сыграл 36 матчей в «регулярке», в которых отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности "+1".



С 2010 по 2013 год Мишарин выступал за магнитогорский «Металлург», затем на два года вернулся в ЦСКА, а с 2015-го был игроком «Сибири».

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

На высшем уровне в российских чемпионатах, включая Суперлигу и КХЛ, Георгий сыграл 702 матча, в которых набрал 139 (36+103) очков.